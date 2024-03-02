Эксперт: Нацпроект «Семья» позволит сохранять традиционные ценности народов страны

В послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было уделено должное внимание сохранению традиционных культурных и семейных ценностей народов, проживающих в России. Об этом «Татар-информу» заявил директор Дома дружбы народов Татарстана и заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

«Послание Президента России было достаточно масштабным и объемным, оно затронуло все сферы жизнедеятельности нашей страны на последующие шесть лет. Отрадно, что были приняты новые национальные проекты, касающиеся кадров и молодежи. Сохранению традиционных семейных ценностей, культуры и традиций народов, проживающих в России, как всегда, было уделено особое внимание. Это было важное послание, мы понимаем, в каком направлении страна будет развиваться», — поделился он своим пониманием документа.

Общественник отметил, что особое внимание было уделено поддержке семьи, а это, на его взгляд, очень важное направление, впереди предстоит большой комплекс работ.

«Принятие нацпроекта „Семья“ позволит еще более продуктивно работать в направлении сохранения традиционных ценностей народов страны», — уверен Кадыров.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля (с ним можно ознакомиться по ссылке). Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. В нем, в частности, были анонсированы новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».