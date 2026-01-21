IT-эксперт Парфентьев объяснил, как защитить смартфон от вирусов

Хорошая противовирусная система – это необходимый программный комплекс на каждом мобильном телефоне. Он позволит противостоять вирусам, которые распространяются в Сети. Об этом «Татар-информу» сообщил координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Антивирусная система на телефоне должна быть установлена в обязательном порядке. В случае чего, она просигнализирует вам о том, что телефон пытаются атаковать программно-техническим способом и заблокирует распространение вредоносного файла. Но злоумышленники стараются использовать гибридный способ, когда они еще и звонят», – объяснил собеседник агентства.

По его словам, возможности телефонных вирусов довольно широки – вплоть до копирования личных данных, хранящихся на телефоне, поэтому обеспечить себя защитой здесь очень важно.

«Важно сохранять голову и не пытаться проходить по всем ссылкам, которые вам предлагают и не открывать все подряд приложения. Пользователи зачастую оказываются слишком доверчивыми. Всю информацию, поступающую через телефон, нужно перепроверять. Злоумышленники, в первую очередь, стараются человека ошеломить. Важно взять паузу и перепроверить всю информацию», – подчеркнул Парфентьев.