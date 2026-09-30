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Общество 30 сентября 2026 16:33

Эксперт: на стройке можно заразиться смертельно опасной инфекцией

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Опасной менингококковой инфекцией, грозящей человеку летальным исходом, можно заразиться на стройке. Об этом рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский. Данная инфекция является третьей в мире по летальности после бешенства и вируса Эбола.

«Основные вспышки сейчас, если мы Москву берем, — стройки, где люди скученно находятся. Это военные базы, где люди тоже скученно находятся», — сказал эксперт в беседе с журналистом «Радио 1».

Данишевский также упомянул работу над вакциной против серогруппы B менингококка.

«Есть отдельная серогруппа менингококка, против которой, к сожалению, массово вакцинировать нельзя, потому что все вакцины очень реактогенны. У половины пациентов после этой инъекции будет несколько дней держаться температура. Поэтому эта вакцина применяется только в очагах, где подтверждена вспышка менингококка B», — отметил он.

#инфекция #инфекции #Болезнь
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