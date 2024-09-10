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Эксперт: На рынке труда востребованы люди, умеющие работать с данными
На рынке труда будут востребованы люди, которые умеют работать с аналитикой, с данными. Об этом заявил директор бизнес-центра BI-решений Яков Кротов на сессии «Лаборатория будущих профессий» на Международном форуме Kazan Digital Week.
«Архитекторы новых продуктов — сильные аналитики, которые могут подключаться к цифровому двойнику и искусственному интеллекту. Запрос на таких специалистов уже есть. Причем получают они на уровне главного инженера завода», — рассказал спикер.
Кроме того, по его словам, будут востребованы инженеры по качеству данных. В своей работе они используют профессиональную аналитику, различные инструменты для работы с данными. «Именно качество данных обеспечит развитие организации», — подчеркнул Кротов.
Он добавил, что также есть потребность в цифровых исследователях. «Это оперуполномоченный по ведению розыскных мероприятий на основе киберпреступлений. Это профессии на стыке информационной безопасности, правоохраны, интеллектуальной собственности и аналитики данных», — уточнил спикер.
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