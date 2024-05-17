Эксперт на KazanForum: Количество исламских туристов в мире к 2025 году достигнет 160 млн

По прогнозам экспертов, к 2025 году число исламских путешественников в мире достигнет 160 млн человек с общими расходами примерно в 220 млрд долларов. Об этом заявил член экспертного совета Комитета по здравоохранению при Совете муфтиев России и ДУМ РФ Рашид Садыков на пресс-конференции в ходе KazanForum.

«Это еще один цифровой аспект развития халяль индустрии, халяль медицинских услуг, да и халяль услуг в целом по всем областям», — подчеркнул в связи с этим Садыков.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.