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Эксперт на KazanForum: Количество исламских туристов в мире к 2025 году достигнет 160 млн
По прогнозам экспертов, к 2025 году число исламских путешественников в мире достигнет 160 млн человек с общими расходами примерно в 220 млрд долларов. Об этом заявил член экспертного совета Комитета по здравоохранению при Совете муфтиев России и ДУМ РФ Рашид Садыков на пресс-конференции в ходе KazanForum.
«Это еще один цифровой аспект развития халяль индустрии, халяль медицинских услуг, да и халяль услуг в целом по всем областям», — подчеркнул в связи с этим Садыков.
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