Эксперт на Kazan Digital Week поделилась трендами цифровизации в здравоохранении

Заместитель генерального директора «Барс груп» Эльвира Гильманова на международном форуме Kazan Digital Week 2023 назвала основные тренды цифровизации в здравоохранении.

«Сегодня специалисты много говорят про клиентоцентричные сервисы, когда цифровизация направлена именно на человека», — подчеркнула она.

Гильманова добавила, что также популярны сервисы, связанные с искусственным интеллектом, с обработкой больших объемов данных и с вовлечением пациента в процесс лечения и профилактики.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить <…> массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — называл одну из целей российский лидер.