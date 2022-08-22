Камерунский министр рассказал о потенциале Глобального молодежного саммита в Казани

Глобальный молодежный саммит, который пройдет в Казани с 27 по 30 августа, станет для его участников хорошей возможностью встретиться, обменяться и поделиться передовым опытом в области расширения прав и возможностей молодежи. В этом уверен министр по делам молодежи и гражданского образования Камеруна Футсу Мунуна.

«Глобальный саммит в Казани — это прекрасная возможность встретиться, обменяться и поделиться передовым опытом в области расширения прав и возможностей молодежи. Я не сомневаюсь, что по завершении этого саммита будут приняты общие обязательства по продвижению вопросов молодежи в мире в целом и в странах — членах Организации исламского сотрудничества в частности», — заявил он.

Политик добавил, что молодежь следует рассматривать как ресурс, необходимый для решения многих проблем, стоящих перед человечеством.

В самом Камеруне молодежь составляет 60% населения. В 2004 году в этой африканской стране из-за этого создали правительственный департамент, занимающийся вопросами молодежи. Кроме того, государство создало ряд нацеленных на молодежь программ, проектов и инициатив.

Казанский глобальный молодежный саммит затронет пять основных тем: миграцию молодежи, предпринимательство, благополучие и ментальное здоровье молодежи, цифровые тренды среди молодых людей, а также социальные лифты и равенство возможностей.

По итогам саммита его участники примут резолюцию, в которой будут отражены актуальные вызовы и подходы к их решению. Также на мероприятии представят комплексный план действий, который ляжет в основу дальнейшего международного молодежного сотрудничества между Россией и странами ОИС.