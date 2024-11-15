Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт на форуме «РОСТКИ»: У России и Китая схожие позиции по многим вопросам
Россия и Китай выступают со схожими взглядами по многим глобальным вопросам. Таким мнением на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» поделился доктор исторических наук, профессор, директор ИСАА Московского государственного университета Алексей Маслов.
«Россия и Китай выступают по многим позициям со схожими взглядами. Например, выступаем против любых форм изоляции, за многополярный мир и открытость торговли. Нужно найти точки, где наши страны будут не просто идти вперед, но и станут точкой сборки интересов целого ряда государств», — отметил он.
По его словам, у Китая есть большие успехи по продвижению своих принципов и идей на азиатском пространстве, однако за его пределами они не всегда находят отклик. Поэтому сейчас в Поднебесной заняты подготовкой идей, которые могут быть приняты всем мировым сообществом.
Китай может сыграть особую роль во взаимодействии с развивающимися странами, уверена доктор политических наук, профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАН Яна Люксютина.
«Важно понять, есть ли у Китая стремление вести за собой развивающиеся страны. Здесь есть разные мнения. При этом можно выделить определенные шаги, которые делает на мировой арене Китай, чтобы иметь большее влияние в политике и играть роль ответственной державы. Уверена, эта тенденция продолжится», — пояснила она.
Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»