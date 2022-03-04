Эксперт: «На фоне экстремальных санкций необходимо национализировать наше производство»

На сегодняшний день в отношении России ведется мощная информационная и санкционная война, особенно со стороны стран Запада, так как у них имеются мощные инструменты и они «стреляют» со всех сторон, не считаясь ни с человеческими нормами, ни с законами. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Фадбир Сафин.

«На Россию оказываются беспрецедентные экстремальные санкции со всех сторон. Это ведь не только экономические удары, но и санкции в области культуры, например, в отношении Валерия Гергиева, и спорта — наших паралимпийцев, и здравоохранения — запретили принимать на лечение онкобольных детей, — заявил собеседник агентства. — Много антигуманного в адрес России, и это со стороны Запада, который считает себя эталоном гуманности и демократии! На самом деле этих ценностей нет, это просто обман».

Возвращаясь к экономической проблематике, эксперт напомнил, что с российского рынка ушли IKEA, Mercedes, BMW и ряд других зарубежных компаний.

«У заводов осталось имущество, здания, инфраструктура и даже работники, которые там работали. И технологии, и кадры наши. Надо запускать российскую продукцию на их базе. Например, вместо IKEA не будет проблем с зеленодольским заводом, которые производит столы и стулья. Национализировать производство — и вперед!» —сказал собеседник агентства.

На этом фоне Центробанку необходимо уменьшить ставку, уверен эксперт, чтобы бизнес не пострадал и мог развиваться.

Фадбир Сафин также добавил, что не все страны поддержали США. По его мнению, у России есть много союзников — это Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия, Китай.

«Это же половина населения планеты, а Китай — первая экономика мира! Страны Востока — Пакистан, Иран, Турция, ОАЭ тоже на нашей стороне, а выступления Сербии, Черногории? Эмоции западные пройдут. Сколько виноделы Италии, Испании, Франции поставляли своей продукции в Россию, а сколько одежды, обуви? Куда они всё это будут сбывать? У них же население не увеличится, плюс конкуренция там опять же. Их санкции бумерангом будут бить по ним. Поэтому России на какой-то период нужно выдержать эту „санкционную войну“ — и эмоционально, и физически. Надо объединиться, оставить разногласия, помогать друг другу советом. Также надо поддерживать наших воинов, которые сражаются за Россию, за наше настоящее будущее», — объяснил свое понимание сценария успешного развития страны в текущих условиях член Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Фадбир Сафин.