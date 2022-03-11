Общественная организация азербайджанцев РТ: Мы должны сплотиться и поддержать друг друга

Региональная общественная организация азербайджанцев Республики Татарстан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель объединения Бахрам Талыб оглы Мустафаев.

«Все прекрасно понимают, в какую беду попали беженцы, простой народ, живущий на Украине, но ради достойного будущего сегодня надо терпеть. Как гражданин России я понимаю, что другого выхода не было, как бы тяжело нам всем сейчас ни приходилось. Вы только представьте, с каким трудом далось решение начать спецоперацию нашему Президенту. Он месяцами думал, пытался найти выход из сложившейся ситуации. Но решение оставалось только одно. Мы достигли края», – подчеркнул собеседник агентства.

Представители Азербайджанской национально-культурной автономии оказывают посильную поддержку вынужденным переселенцам с Донбасса, жертвуя денежные средства на гуманитарную помощь.

«Люди активно отзываются на просьбы. Мы понимаем, что пришла всеобщая беда, – подчеркнул Мустафаев. – Сейчас мы все должны сплотиться и поддерживать друг друга. И главное – честно и эффективно выполнять свою работу».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято после обращения глав ДНР и ЛНР, которые просили защитить мирное население от агрессии Киева.