HR-эксперт Мурадян объяснил, кого могут привлечь на работу во время отпуска

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работодатель вправе привлечь на работу во время отпуска сотрудников МЧС, журналистов, врачей, а также работников, у которых в договоре прописан ненормированный рабочий график. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

«Вправе привлекать, если у вас в договоре написано "ненормированный рабочий график". Также это касается сотрудников МЧС, журналистов, врачей, однако такой выход оплачивается в двойном размере», – сказал собеседник агентства.

В других учреждениях, по его словам, работодатель может только предложить выйти на смену, но сотрудник вправе отказаться.

Он также подчеркнул, что любые дополнительные выходы должны быть документально оформлены.

«Это письменная бумага от начальника с просьбой выйти. Если это нужно начальнику, то он сам к вам придет с заявлением. Если вам нужно, то можете подойти в бухгалтерию и спросить, как написать», – добавил эксперт.

При этом, если работник добровольно изъявил желание выйти во время отпуска на работу, то работодатель вправе ему не оплачивать эту смену, поскольку в табеле этот рабочий день не фиксируется, подчеркнул Мурадян.