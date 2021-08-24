Эксперт: Молодежные центры в райцентрах РТ будут интересны мотивированным ребятам

Благодаря программе реновации в райцентрах Республики Татарстан к 2025 году появится 45 современных молодежных центров, сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Как отметил в интервью «Экспертному клубу» исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов, молодежные пространства сегодня нужны для совместной деятельности, которую не обеспечить в формате онлайн.

«Поэтому акцент на развитии ресурсных центров позволит привлечь молодых людей разных возрастов в одном месте. В районах республики такие площадки будут интересны мотивированным ребятам, которым хочется улучшить жизнь в своем районе, городе или селе», — сказал Акмалов.

По его мнению, важно, чтобы ребята сами участвовали в проектировании, оформлении и наполнении помещений. «По опыту предыдущих подобных проектов в Татарстане — это действительно так: проводятся конкурсы на лучший дизайн-проект, на концепцию и план деятельности молодежного центра», — сказал Акмалов.

По словам председателя РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимура Кадырова, появление новых современных молодежных центров — это хорошая и перспективная инициатива, так как в республику каждый год приезжает много молодежи, которая, помимо учебы, имеет высокую потребность в самореализации, поиске новых друзей и просто интересного времяпровождения.

«Именно это и призваны дать молодежные центры. Ведь в этих местах ребята смогут не просто принимать участие в мероприятиях или найти клуб по интересам, но и оказаться в эпицентре общественной жизни, прийти со своим проектом и претворить его в жизнь», — сказал он.

Председатель рабочей группы по взаимодействию со СМИ Общественной Палаты Свердловской области Лариса Крапивина выразила надежду на то, что такие центры действительно будут создавать интерактивные пространства, где молодым людям будет предоставлена возможность проявить свой творческий потенциал.

«Если же средства будут освоены в направлении лишь одного улучшения материальной базы, но без привлечения компетентных специалистов, кто, действительно, хорошо умеет объединять ребят и создавать поле для творчества и инициативы, то есть угроза, что помещения будут наполнены, но не людьми, а, пусть и супер современными и технологичными, но предметами. Не будем забывать, что только люди со своим задором и энергией преобразования способны заполнить любую пустоту, удалить формализм, победить рутину», — подчеркнула Крапивина.