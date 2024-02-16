Эксперт: Молодежь в России любит Путина

Президент РФ Владимир Путин очень популярен среди молодого поколения, заявил политтехнолог Владимир Кутилов.

Он подчеркнул, что «либеральная часть молодежи частично покинула страну». Еще, по его словам, Путин смотрится выигрышно по сравнению с лидерами Запада, что привлекает людей.

«В последнее время на фоне действий западных политиков, на фоне того, в каком состоянии они находятся, иногда не очень адекватном, образ Владимира Путина закрепляется в глазах наших сограждан как адекватного, сильного, ясномыслящего политика. Это важно позиционировать», — цитирует эксперта газета «Республика Татарстан».

Говоря про мотивы групп избирателей, Кутилов сказал, что многие жители РТ, а именно около 100 тыс. человек, в 2024-м будут голосовать на Президентских выборах в первый раз. Таким людям «важен сам факт волеизъявления и сам факт демонстрации своей гражданской позиции», отмечает политтехнолог.