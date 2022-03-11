Эксперт: «Молодежь — самая незащищенная часть нашего общества в информационной войне»

Подростки и молодежь являются самой незащищенной частью нашего общества в этой информационной войне. С представителями молодого поколения необходимо разговаривать аккуратно, ни в коем случае нельзя быть с ними агрессивными и пытаться силой в чем-то убедить, получится только обратный эффект. В этом вопросе семьям может помочь школа. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась исполнительный директор АНО «Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» города Набережные Челны Ася Кислова.

«Если есть возможность, то с подростками и молодыми людьми необходимо аккуратно беседовать и приводить исторические факты, которые подтверждены документами, рассказывать им, кто такой Бандера и Шухевич, какие зверства они делали во время Великой Отечественной войны. Подростки этого всего не знают! Когда им начинаешь рассказывать и показывать документы, у них в глазах можно увидеть осознание всего происходящего. Им нужно объяснять», — убеждена собеседница агентства.

По словам Кисловой, большое количество молодежи находится в «подвешенном» состоянии, их нужно «приземлять», чтобы они твердо стояли на ногах, чтобы могли увидеть настоящие человеческие ценности. У детей этого поколения, привыкших к «легкой» жизни, произошло резкое изменение реальности, когда они вдруг остались без своих любимых магазинов, «вкусняшек», «макдональдсов» и «икей», оставлять их сейчас один на один со всем, что происходит, нельзя, иначе можно упустить и это поколение, уверена руководитель центра лечебной педагогики.

Однако, по мнению специалиста, при этом есть огромное количество молодежи, которые адекватно воспринимают происходящее. «Сегодня как никогда нужно объединяться, поддерживать друг друга для того, чтобы не было повторения 90-х и возникновения криминальных группировок», — посоветовала эксперт.

По мнению Аси Кисловой, в школе можно и нужно проводить классные часы с просмотром информационных передач, советских, российских и зарубежных военных фильмов, таких как «Иди и смотри», «Жизнь прекрасна».

«К слову сказать, именно в этом фильме показано, как в Италии во время гитлеровской оккупации на дверях магазинов и различных учреждений было написано „Собакам и евреям вход воспрещен“, то же самое сейчас происходит в Европе, когда пишут, что „Русским вход воспрещен“. Это ли не обыкновенный фашизм, когда люди одной расы считают, что люди другой расы не имеют право на жизнь? Хорошо бы показать нашей молодежи документальный фильм „Обыкновенный фашизм“, художественный фильм „Собибор“, „Т-34“, специальный выпуск аналитической передачи „Бесогон ТВ“, где очень конкретно, через архивные фото и документы, Никита Михалков объясняет, что же это такое за чудовище неонацисты, и какие жуткие вещи происходили в Польше, в других городах и странах во время войны», — поделилась собеседница агентства.

«Что-то похожее на то, что было в советских школах на уроках политинформации. Тогда у детей нашего времени возникнет понимание, почему мы не могли больше ждать, и почему военная спецоперация на Украине — это была единственная возможность избежать геноцида славянского мира и Третьей Мировой войны. Им нужно это объяснять, они поймут», — добавила специалист.