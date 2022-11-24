Эксперт: Многообразие религиозной жизни в России позволяет сберечь общие ценности

Обширная представленность религиозной жизни в современной России является фактором сохранения общих для всех россиян традиционных ценностей. Об этом на круглом столе, организованном в рамках конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани заявил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович.

Общение экспертов было посвящено обсуждению тем религиозного многоголосия и политической стабильности. Участники круглого стола уверены, что в многонациональном государстве религиозное многообразие становится важнейшим фактором внутренней политической стабильности.

Именно свобода исповедовать свои ценности и верования является залогом способности граждан совместно определять политические пути развития, встречать внешние угрозы и обеспечивать сохранение и укрепление государственности, убеждены гости конференции.

«В современной России многообразие религиозной жизни позволяет сберечь общие ценности, разделяемые всеми вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности», — заметил Ракович.

Эксперт добавил, что он сам как уроженец Сербии на практике знает, насколько трудоемким является процесс налаживания эффективного межрелигиозного диалога. В 1990-е годы отсутствие такого механизма привело к возникновению на территории бывшей Югославии острого гражданского противостояния.

Выступление сербского специалиста дополнил другой участник круглого стола — директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. Он отметил важность сохранения разнообразия конфессий внутри России, в том числе и от внешнего вмешательства.

В этом стране помогает ее многовековой опыт сосуществования множества народов на одной территории, делая каркас общественной системы более устойчивым и прочным, поделился своим пониманием ситуации исследователь.

«У нас идет движение в сторону определения национальных границ религий. Мы идем к тому, что гармонизируем все аспекты этой социальности. В условиях стратегической неопределенности нам нужно развивать единство в этой сфере, другого выхода просто нет. Если мы хотим этого достичь, нам нужно воспринимать отечественные традиции буддизма, христианства, ислама и других укоренившихся у нас религий именно в качестве наших, защищать их», — резюмировал Аликберов, раскрывая понимание общественной роли конфессий с точки зрения госаппарата.