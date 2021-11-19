Эксперт: Многократное использование пластиковой бутылки очень вредно для здоровья

Использовать пластиковые бутылки в качестве многоразовой тары для хранения воды очень вредно для здоровья, так как со временем концентрация органических соединений в воде при контакте с пластиком увеличивается в геометрической прогрессии, заявил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев, — рассказал специалист. — Каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду».

Гончар отметил, что многие из веществ, попадающих в организм во время питья из такой емкости, являются канцерогенами.

Он также посоветовал при выборе бутилированной воды в магазине обращать внимание не только на срок хранения, но и на наличие или отсутствие на этикетке слова «природная».

«Если на бутылке нет слова „природная“, это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр», — сказал эксперт.