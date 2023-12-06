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Эксперт Минздрава: «Микоплазменная пневмония – не новая болезнь»
Микоплазменная пневмония не новая болезнь, и для ее лечения есть все необходимые ресурсы. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Отметим, что пару дней назад в ряде СМИ распространились сообщения о том, что в Германии зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии. Указывалось, что симптомами заболевания являются сильный кашель и сужение дыхательных путей, большинство детей и подростков проходят стационарное лечение в течение семи-десяти дней. Болезнь сопровождается редкими осложнениями в виде воспаления слизистых оболочек.
По словам Чулпанова, это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто.
«Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста. В большинстве случаев микоплазменная пневмония протекает легко», — отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Также эксперт рассказал, что поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.
«Некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции», — отметил Владимир Чуланов.
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