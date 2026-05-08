Эксперт Минпросвещения Аржанова предупредила о снижении баллов ЕГЭ за сленг в сочинении

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку может лишить школьника одного балла, если в нем будет слишком много сленговых слов, таких как «скуф». Чтобы избежать потери баллов, лучше не использовать подобную лексику, заявила «Абзацу» эксперт Минпросвещения, учитель русского языка и литературы МБОУ «Отрадненская гимназия» Воронежской области Ирина Аржанова.

Она пояснила, что экзамен по русскому языку проверяет владение современным литературным языком. По ее словам, в задании №27, то есть в сочинении, сленговых выражений быть не должно, и от их использования лучше отказаться.

Аржанова отметила, что, если текст будет перегружен сленгом и неологизмами, работа может потерять балл по этическому критерию. Она добавила, что один балл не всегда кажется значимым, но в итоговом результате он может сыграть решающую роль, поэтому такие слова, как «скуф», «краш» и подобные, в письменной речи использовать не стоит.

Также она рекомендовала системно расширять словарный запас с начальной школы, регулярно писать работы по развитию речи и больше читать качественную литературу. По ее мнению, при таком подходе необходимости в использовании стилистически окрашенной, в том числе сленговой лексики, просто не возникнет.