Эксперт МГУ Панин заявил, что в России набирает силу тренд на переезд в малые города

В России начал появляться тренд – жители крупных городов начинают переселяться в малые поселения, на историческую родину. Об этом заявил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Миграция в малые города превращается в тренд. Жители крупных городов все чаще стали приобретать дома на в малых поселениях», – сказал он.

По словам Панина, этому поспособствовала новая экономика малых городов.

«Раньше, чтобы в малом городе купить телевизор надо было ехать в крупный город. Сейчас же, благодаря доставке и прочему, никаких проблем с этим нет», – привел он пример, добавив, что тенденция возникла во времена пандемии.