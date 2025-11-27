Эксперт Меркачева предложила расширить инициативу об амнистии ко Дню матери

Депутаты выдвинули идею об амнистии для женщин в честь Дня матери, и она получила поддержку у правозащитников, которые считают, что одиноких матерей, не совершивших тяжких преступлений, стоит вернуть к детям. Член Совета при Президенте по правам человека Ева Меркачева отметила, что сама концепция амнистии заслуживает поддержки, однако меры не должны ограничиваться узкими категориями. Ее слова приводит «Радио 1».

Она отметила, что инициатива касается женщин, близкие которых погибли, защищая Родину, однако в обществе есть и такие матери, которые остались одинокими с ребенком, даже если никто из близких не погиб, и такие случаи также заслуживают внимания.

Меркачева добавила, что решение об амнистии принимается исключительно Госдумой. Она подчеркнула, что инициатива реализуема, но многое зависит от позиции парламента: одни депутаты поддерживают амнистии как способ дать людям надежду, другие придерживаются противоположного мнения.

В итоге, в парламенте могут быть рассмотрены сразу две взаимодополняющие инициативы, направленные на защиту прав и интересов детей и смягчение наказания для их родителей.