Военный эксперт Матвийчук рассказал, кто заменит бойцов СВО на фронте при ротации

Подразделения Вооруженных сил России, завершившие подготовку и боевое слаживание, должны сменить военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом сообщает «Инфо24», приводя слова бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вопрос ротации в зоне СВО «острым». По его словам, многие мобилизованные за время боевых действий стали профессиональными военными, однако окончательное решение о смене подразделений будет приниматься исходя из текущей обстановки.

«Российским военным необходима ротация. Многие из них устали, требуется психологическая разгрузка и физическое восстановление. Нужно заменить части, которые постоянно находятся в бою, на те, что уже прошли подготовку в тылу. Я сам воевал и понимаю, насколько это тяжело», – отметил Матвийчук.

Он подчеркнул, что правильно организованная ротация не скажется на боеспособности армии. Оптимальным временем для смены частей, по его мнению, стало бы перемирие, когда стороны не ведут активных боевых действий.

«Если процесс пройдет поэтапно, с постепенным выводом бойцов на отдых и вводом подготовленных частей, общая боеспособность группировки ВС РФ останется на прежнем уровне», – заключил эксперт.