Эксперт Масюк: Голосовой помощник «Алиса» не подслушивает людей

Головой помощник «Алиса» не подслушивает людей. Об этом заявил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Спикер подчеркнул, что такую «прослушку» не позволяют делать технологии, пишет РИА «Новости».

Дело в том, что в устройстве стоит кнопка выключения микрофона, которая блокирует возможность прослушивания даже с точки зрения оборудования. Поэтому технологически подслушать «Алиса» не сможет, заверил Масюк.

Он также отметил, что все слова о якобы прослушивании со стороны «Алисы» - это миф. В действительности, такое совсем невозможно.

В апреле у «Яндекса» начала работать новая версия голосового помощника «Алиса» на базе нейросети Yandex GPT 3. Как сообщили в компании, ежемесячная аудитория голосового помощника - 77,1 млн пользователей, а каждый месяц ей приходит 5,2 млрд запросов.