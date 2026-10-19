Эксперт Маслова напомнила, какие налоги нужно оплатить до 1 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До 1 декабря россиянам необходимо уплатить имущественные налоги. Об этом напомнила заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

«Не позднее 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги физлиц. К ним относят налог на недвижимость (квартира, дом, гараж), транспортный налог (автомобиль, мотоцикл) и земельный налог», – рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Маслова подчеркнула, что при получении налогового уведомления важно проверить все указанные в нем начисления. В одном документе могут быть собраны сведения о нескольких налогах, при этом суммы к оплате по каждому из них будут различаться.

Проверить начисления россияне могут не только по уведомлению, но и самостоятельно – в личном кабинете на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы, а также через портал «Госуслуги». Как пояснила эксперт, электронные сервисы особенно удобны для тех, кто проживает не по месту регистрации и не имеет возможности получить письмо от налоговой по почте.