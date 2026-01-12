news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 14:48

Автоэксперт Лигачев объяснил, могут ли засыпанную снегом машину признать брошенной

Читайте нас в
Телеграм

Автомобиль, который длительное время стоит засыпанный снегом на парковке, не могут признать брошенным только на этом основании и эвакуировать. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

По его словам, машины увозят с парковок в двух основных случаях: за неправильную парковку или как признанные бесхозными. Для того чтобы транспортное средство признали брошенным, одного снежного покрова недостаточно.

«Брошенная — значит, что у нее номерного знака нет, стёкла разбиты, колёс нет. В общем, видно, что она уже разукомплектована. Только в этом случае могут увезти», — пояснил Лигачев.

Он уточнил, что в таком случае создается специальная комиссия, которая составляет акт, ищет владельца и только после длительной процедуры автомобиль могут признать бесхозным.

#автомобиль #парковка #снегопад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026