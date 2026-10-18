Эксперт Маринушкина: для подготовки к ЕГЭ достаточно двух-трех часов в день

Выпускнику в среднем достаточно двух-трех часов самостоятельной подготовки к ЕГЭ в день, чтобы качественно сдать экзамен. Об этом РИА Новости рассказала директор лицея в Электростали, участница проекта «Флагманы образования» платформы РСВ Надежда Маринушкина.

Выпускники Маринушкиной в 2026 году получили шесть стобалльных результатов, в том числе один выпускник набрал 200 баллов по двум предметам. По словам педагога, универсальной нормы для всех нет. Она подчеркнула, что не стоит заниматься без перерывов и выходных с сентября по май.

Маринушкина отметила, что для сдачи ЕГЭ на максимальный балл подготовку желательно начать задолго до выпускного класса, а за год школьники вполне реально могут самостоятельно подготовиться на 80–90 баллов по большинству предметов.

Она уточнила, что репетитор может быть полезен, но он не обязателен. По ее словам, обязательны цель, трудолюбие и план подготовки. Даже самый сильный учитель не подготовит ученика, который не работает сам, добавила собеседница агентства.

Кроме того, Маринушкина посоветовала во время подготовки переключаться на деятельность, которая помогает разгрузить голову: спорт, готовку ужина, игру на гитаре, рисование или домашние дела. Фильм или сериал тоже могут стать способом отдохнуть, если воспринимать их как награду после выполненной задачи. При этом один день в неделю стоит полностью освобождать от подготовки.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. Он позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов.