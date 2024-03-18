Малькевич о победе Путина на выборах: Действия Запада привели к обратному результату

Информационные атаки киевского режима и действия коллективного Запада привели к обратному эффекту – народ России еще больше сплотился вокруг Президента Владимира Путина, переизбрав его на новый срок. Об этом заявил первый заместитель главы Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Народ России одержал очередную победу, переизбрав Владимира Путина при рекордной явке и рекордном результате. Атаки киевского режима и действия Запада привели к обратному эффекту – еще больше консолидировали население страны и актуализировали патриотические настроения в обществе. Народ России, как и сказал Владимир Путин, невозможно запугать. Попытки надавить на людей, наоборот, объединили их в решении прийти на избирательные участки и проголосовать в защиту России», – рассказал эксперт в беседе с «Татар-информом».

Он также обратил внимание, что в этом году избирательная кампания прошла без «грязи» со стороны кандидатов, которые не занимались «информационными выпадами», а представили гражданам свое видение будущего страны.

«На предыдущих выборах кандидаты второго эшелона нередко прибегали к информационным атакам друг на друга, попыткам дискредитировать соперников. Выборы 2024 года прошли без черных технологий. Выборы-2024 отметились уникально низким количеством нарушений по сравнению с предыдущими кампаниями», – отметил Малькевич.

По его мнению, рекордно высокий уровень поддержки Путина при беспрецедентной явке на выборах как нельзя лучше отражает уровень сплочения общества вокруг национального лидера, СВО и политического курса России.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

Трехдневное голосование продолжалось с 15 по 17 марта.