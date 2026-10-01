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Общество 1 октября 2026 04:56

Эксперт Малиновская рассказала, как повысить продуктивность сотрудников

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Более 80% сотрудников работают продуктивнее в комфортном офисе. Об этом NEWS.ru заявила директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская.

По ее словам, офис постепенно перестает быть пространством, где человек весь день проводит за закрепленным рабочим столом. В течение дня рабочие сценарии меняются: встречу можно провести в переговорной, сосредоточиться в тихой зоне, ответить на письма за чашкой кофе или выйти на террасу.

Малиновская привела данные: 82% сотрудников считают, что в комфортном офисе работают эффективнее, а 35% чаще всего выбирают для работы террасы или внутренние дворы. Выбор места во многом зависит от задачи: кому-то для работы нужна тишина, кому-то помогает смена обстановки, а для обсуждения рабочих вопросов удобнее неформальная зона. 30% опрошенных работают на кухне или в кофе-пойнте – в том числе чтобы сменить обстановку или обсудить рабочий вопрос в менее формальной атмосфере. Еще 25% выбирают лаунж-зоны, а 10% используют переговорные для задач, которые раньше решали за рабочим столом.

Она отметила, что реальные привычки сотрудников формируют разные сценарии использования офиса в течение дня. По ее словам, возможность трудиться не только за своим столом делает офис более комфортным и помогает сотрудникам по-разному организовывать рабочий день.

Если можно было бы добавить только одну зону, 35% респондентов выбрали бы тихое пространство для работы или чтения. Еще 25% хотели бы видеть просторную лаунж-зону, 20% – открытую террасу или уютный двор, а 17,5% – спортивный уголок. Малиновская резюмировала, что кому-то важно сосредоточиться в тишине, кому-то – сменить обстановку, а кому-то удобнее провести встречу в более неформальной атмосфере. Поэтому при проектировании офисов все больше внимания уделяется пространствам, которые позволяют выбирать место в зависимости от задачи.

#эксперт #сотрудники
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