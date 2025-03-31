Эксперт Лю Цзюнь: Сближение России и США не повлияет на партнерство Москвы и Пекина

Российско-американское сближение не окажет негативного влияния на долгосрочные стабильные отношения между Россией и Китаем. Об этом заявил исполнительный директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (ВКПУ) Лю Цзюнь в беседе с ТАСС.

В ходе конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при ВКПУ, проходящей в Шанхае, эксперт подчеркнул, что Россия и Китай продолжат укреплять партнерство, следуя намеченному курсу, независимо от изменения российско-американских отношений.

Лю Цзюнь отметил, что Пекин приветствует смягчение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также поддерживает их нормализацию и снятие санкций с России. Кроме того, Китай рассчитывает на скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.

Говоря о динамике трехсторонних отношений Китая, России и США, эксперт подчеркнул, что их нынешняя модель принципиально отличается от логики времен холодной войны. Если тогда основу геополитики составляли двусторонние альянсы, направленные против третьих стран, то сегодня Москва и Пекин выступают против блокового мышления и конфронтации. Вместо этого обе страны ориентируются на независимую политику и отказ от подходов, характерных для эпохи холодной войны.