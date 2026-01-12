Эксперт Лукинова объяснила, как интернет-этикет помогает снизить тревожность

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тему вежливости, личных границ и внутреннего равновесия в условиях, когда цифровая и офлайн-среда давно переплелись, обсудили в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1. Гостем выпуска стала эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова, которая рассказала о цифровом благополучии и значении интернет-этикета.

По словам Лукиновой, источник проблем кроется не в самих технологиях, а в способах их использования. Она пояснила, что цифровое благополучие — это область знаний о том, как сохранять хорошее самочувствие в цифровом пространстве, которое сегодня отнимает много энергии и часто вызывает раздражение.

Эксперт отметила, что постоянное сравнение себя с отредактированными образами из социальных сетей, поток тревожных новостей и бесцельный скроллинг действительно истощают, однако выход из этой ситуации возможен и начинается с осознанного отношения к цифровой среде.

Одним из ключевых принципов цифрового благополучия Лукинова назвала регулярные паузы и время без гаджетов. По её мнению, отказ от телефонов, социальных сетей и бесконечной ленты — это не слабость, а базовая необходимость для психического здоровья, которая заметно повышает шансы чувствовать себя лучше.

Также эксперт предложила воспринимать длительный скроллинг как сигнал о собственном состоянии. Она пояснила, что зависание в ленте не всегда связано с интересом и может указывать на усталость или эмоциональное истощение. В таких случаях, по её словам, полезнее выйти на прогулку или отдохнуть без телефона.

Отдельное внимание в выпуске уделено цифровому этикету. Лукинова подчеркнула, что знание правил онлайн-общения не сковывает, а, наоборот, снижает тревожность и помогает чувствовать себя увереннее, поскольку человек понимает допустимые границы поведения и воспринимается окружающими адекватно.

Ведущая подкаста обратила внимание, что цифровая репутация сегодня часто оказывается важнее формальных правил этикета, поскольку именно в онлайн-пространстве сосредоточены работа, профессиональные контакты и личное общение, тогда как споры о формальностях ушли на второй план.

Эксперт также отметила, что умение извиняться в цифровой среде остаётся важным навыком. По её мнению, признание ошибок и вежливость требуют большего внутреннего ресурса, чем агрессия, и являются признаком силы.

В завершение Лукинова подчеркнула, что цифровой этикет — это не формальный набор правил, а проявление уважения к себе и окружающим. Она отметила, что иногда самым корректным решением становится отказ от очередного сообщения, пауза в общении или прогулка офлайн, что помогает сохранить внутреннее спокойствие.