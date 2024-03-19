Эксперт Лукаш: После выборов ясно, что Запад — моральный банкрот, испачканный в зеленке

Единственное вмешательство в выборы Президента РФ, которое удалось Западу, – это испортить некоторое количество бюллетеней чужими руками в зеленке, что свидетельсвует о его «моральном банкротстве». Об этом заявил член Общественной палаты Волгоградской области, член исполнительного комитета общественного движения «Корпус “За Чистые Выборы”» Антон Лукаш.

«Сломать, запугать и обмануть нас у Запада и его прихвостней-нацистов не получилось. Единственное, на что хватило умишка и силенок, руками несчастных глупцов испачкать несколько десятков бюллетеней... Сейчас очевидно всем, что Запад – полный моральный банкрот, испачканный в зеленке», – сказал он в беседе с «Татар-информом».

Эксперт выразил уверенность в том, что Россия продолжит успешное суверенное развитие как глобальный экономический и геополитический игрок во внешней политике, очистившись от популистов и разрушителей страны в политике внутренней.

«Безусловная легитимная победа Владимира Путина в условиях полной открытости и прозрачности организации голосования с участием международных экспертов и всеобъемлющего наблюдения при демонстрации западом своей террористической сущности через безуспешные попытки непризнания, лишения права выбора избирателей России – два условия, которые создают фундамент формирования стандартов реальной демократии в условиях многополярного мира», – подчеркнул Лукаш.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) –3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.