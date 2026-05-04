Эксперт Лебединская рассказала, что все больше мужчин в Татарстане берет отпуск по уходу за ребенком

В Татарстане растет число мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком: за последние годы их доля увеличилась в несколько раз, а сам тренд все чаще связан с семьями с высоким уровнем дохода. Об этом сообщила доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, ее слова приводит «ТАСС».

По данным Социального фонда и Росстата, на которые сослалась эксперт, доля мужчин среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных значениях число таких случаев выросло в 6-9 раз за период с 2020 по 2025 год.

Наиболее активно этот тренд проявляется в крупных и экономически развитых регионах, включая Татарстан, а также Москву, Санкт-Петербург и Тюменскую область. Эксперт обратила внимание, что чаще всего в отпуск уходят мужчины с высоким уровнем дохода.

По результатам исследования Санкт-Петербургского государственного университета, около половины отцов в России готовы оформить отпуск по уходу за ребенком. При этом, по данным Соцфонда, фактически им пользуются 12,5% от общего числа получателей пособия. Еще около 35% мужчин хотели бы воспользоваться такой возможностью, но не могут – чаще всего это молодые отцы с высоким доходом.

Лебединская уточнила, что существующие оценки остаются приблизительными. Для более точного анализа необходимо унифицировать методики сбора данных между ведомствами и регулярно публиковать статистику с разбивкой по полу, возрасту и регионам.

Сравнивая ситуацию с зарубежной практикой, эксперт отметила, что Россия пока отстает от ряда стран. В частности, в Швеции отцам предоставляется 90 дней отпуска с сохранением 80% заработка, и его берут более 30% мужчин.

В Исландии при аналогичных условиях доля достигает 85%, в Норвегии предусмотрено 15 недель со 100% оплатой, а в Германии – два месяца с компенсацией 65-67% зарплаты.

В России работающие женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам, который обычно длится 140 дней – примерно по 70 дней до и после рождения ребенка. Затем предоставляется отпуск по уходу за ребенком до трех лет. До достижения ребенком полутора лет он оплачивается, после – нет. В повседневной речи эти периоды часто объединяют под общим названием «декрет».

Оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец, а также другие родственники или опекуны. Размер пособия составляет 40% среднего заработка, но в 2026 году не превышает 83 021 рубля в месяц и не может быть ниже 10 669 рублей.

С 2024 года действует правило, согласно которому выплата пособия сохраняется даже в случае выхода родителя на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.