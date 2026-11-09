Эксперт Лазарева опровергла стереотип о несовместимости девушек и математики

Руководитель Казанского математического центра Людмила Лазарева опровергла стереотип о том, что девушки, блондинки и математика несовместимы. О том, как она пришла в науку и создала центр, Лазарева рассказала в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

По ее словам, математика для нее – большая любовь с детства. В школе она выбрала все направления, связанные с предметом, и у нее было 17 уроков математики в неделю. После лицея № 131 и физико-математического лагеря «Квант» она поступила на мехмат МГУ, но вскоре вернулась в Казань: душа не лежала к учебе в Москве, а в родном городе она вела кружки. В 90-е годы в МГУ многие преподаватели уехали за границу, а на мехмате КФУ, по ее словам, были преподаватели не хуже, а во многом и лучше.

История центра началась в 2000 году, когда в Казани прошла Российская олимпиада по математике: научный руководитель рекомендовал Лазареву в жюри, после чего ее стали приглашать в математические лагеря других регионов. Она набралась опыта и решила открыть собственный кружок – еще учась в университете. Занятия проходили дважды в неделю по четыре урока, и один из первых учеников в десятом классе занял первое место на округе.

Центр также привлекает членов Центральной предметно-методической комиссии из Москвы и Петербурга: педагоги записываются к ним ассистентами, чтобы узнать новшества и моду на олимпиадные задачи. Лазарева подчеркнула, что в республике Татарстан хорошее образование и поддержка правительства, хотя кризис с педагогами есть, но в соседних регионах он катастрофический.

Центр работает как коммерческая организация – занятия оплачивают в основном родители, иногда школы, – но миссия не в заработке: все средства идут на бесплатные олимпиады, турниры и оплату труда педагогов, чтобы они не уходили к программистам, а жили в Казани и учили детей. Педагогам регулярно предлагают репетиторство от 5000 рублей в час, но они отказываются, считая работу с умными детьми более правильной.