Эксперт Лазарева объяснила, почему олимпиадные задачи не похожи на задания ЕГЭ

Олимпиадная математика направлена на развитие умения решать нестандартные задачи и самостоятельно выстраивать новые алгоритмы, тогда как ЕГЭ преимущественно проверяет усвоение школьной программы. Об этом рассказала руководитель Казанского математического центра Людмила Лазарева в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

По ее словам, задания единого госэкзамена имеют известные типы и форматы, поэтому к ним можно подготовиться, последовательно решая аналогичные варианты. Олимпиадные задачи требуют более глубокого изучения предмета и нестандартного подхода.

«Олимпиадная математика – она нестандартная. В ней развиваются математические способности: умение построить новые нестандартные алгоритмы, которые не проходили в школе. Это основная деятельность математика и взрослого в том числе», – отметила Лазарева.

Она добавила, что успешные участники олимпиад обычно много времени уделяют дополнительному изучению предмета. При этом высокий результат на ЕГЭ также требует хорошего понимания математики и серьезной подготовки.

Лазарева считает, что отмена олимпиад не изменит принцип отбора абитуриентов в ведущие университеты.

«Если отменят олимпиады, вузы что-то другое все равно придумают. Они не будут подбрасывать монетку. Они начнут проводить дополнительные вступительные испытания, как в МГУ», – сказала руководитель центра.

По ее мнению, олимпиады позволяют абитуриентам проходить отбор в ведущие университеты без дополнительных поездок и расходов на отдельные экзамены.