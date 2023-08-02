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Эксперт: «Курс успеет пройти отметку в 100 рублей за доллар»
Евро и доллар продолжают обновлять июльские антирекорды. Так, евро сегодня после полудня превысил отметку в 102 рубля, следует из данных Мосбиржи. Высшей точки курс официальной валюты еврозоны достиг в 12.09 — 102,2 рубля. Затем начался спад — на 12.48 мск рубль отыграл 44 копейки. Курс доллара с расчетами на «завтра» на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля. В чем причины антирекордов, и продолжится ли ослабление рубля «Татар-информу» рассказал генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.
«В июле рублевая цена нефти Urals выросла на 26%. Минфин может приступить к масштабной скупке валюты в августе», — пояснил Алексей Третьяков.
Он уточнил, что согласно опубликованной вчера Минфином средней стоимости российской нефти Urals, в июле по сравнению с июнем она подорожала на 16,4%: с $55,3 до $64,4 за баррель.
«Средний курс доллара ЦБ РФ в июле вырос на 8,6%: с 83,32 до 90,48 рубля. В совокупности это привело к росту рублевой стоимости нефти сразу на 26,4% до 5824 рублей за баррель», — констатирует собеседник агентства.
По его словам, в прошлом месяце при цене 4606 рублей за баррель Минфин оценивал выполнение плана по нефтегазовым доходам в июле на 99%. «Это означает, что в августе нефтегазовые доходы могут превысить план на 25%, и дополнительные доходы на 166 млрд рублей будут направлены на покупку валюты», — отметил эксперт.
По факту, говорит Третьяков, завтра Минфин может объявить об интервенциях как меньшего, так и большего объема. По его словам, это будет зависеть от отклонения фактических поступлений от предварительного расчета на июль. В апреле, мае и июне фактические поступления оказывались каждый месяц в среднем на 31 млрд рублей меньше расчетных, что заставляло Минфин увеличивать объем продаж валют.
Собеседник «Татар-информа» признал, что также пока непонятно, скажется ли на бюджетных доходах объявленное сокращение экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. Наконец, объем покупки валюты уменьшится на объявленные ЦБ зеркальные продажи валюты, которые в августе должны составить 52 млрд рублей.
Генеральный директор УК «Арикапитал» также обозначил, что «переход Минфина от продаж к покупке валюты в условиях тонкого рынка, на котором и так наблюдается превалирующий спрос импортеров, несет и психологический эффект». Он имеет в виду то, что спекулятивные участники рынка и население, ранее продававшие валюту в надежде на разворот тренда, могут начать играть против рубля, учитывая то, что сентябрьские и дальнейшие покупки валюты будут все больше и больше.
Третьяков считает, что остановить ослабление рубля могут корректировка бюджетного правила, ограничения на вывод капитала и существенное повышение ставки ЦБ РФ. Он полагает, что, «скорее всего, эти меры начнут обсуждаться, но не сразу. За это время курс успеет пройти отметку 100 рублей за доллар».
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