Эксперт Кулик рассказал, что биометрические технологии будут развиваться с помощью ИИ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Биометрические технологии в ближайшие пять лет будут развиваться с использованием искусственного интеллекта, государственных сервисов и маркетплейсов. Такой прогноз озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик в ходе форума «Цифровые решения» в национальном центре «Россия», его слова приводит «ugra-news.ru».

Биометрия сейчас проходит очередной этап своего развития. Она не только применяется для офлайн-оплаты товаров и услуг и контроля доступа на объекты, но и постепенно расширяет свое присутствие в других сегментах.

Кулик отметил, что взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями станет более естественным, а достижения в робототехнике позволяют переходить от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально реалистичным движениям в коммуникациях.

Эксперт также подчеркнул, что биометрические технологии помогут ИИ-помощникам точнее интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента, например, если человек находится под давлением или рядом с ним посторонний. По его мнению, это откроет новые возможности для развития антифрод-систем.

Он добавил, что такие технологии могут эффективно работать в сочетании с другими сервисами аутентификации – электронной подписью и токенами, а маркетплейсы будут заинтересованы во внедрении бесшовных сервисов оплаты на своих платформах.