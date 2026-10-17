Эксперт Кулик назвала перспективные направления сотрудничества России и Индии

Для развития сотрудничества России и Индии необходимо укреплять связи между регионами, устранять торговые барьеры и упрощать инвестиционное взаимодействие. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщила научный руководитель Лаборатории индийских исследований Школы управления СКОЛКОВО, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лидия Кулик.

«О российско-индийских отношениях принято говорить, что они проверены временем, их отличает доверительный характер и взаимный учет интересов. Чтобы на этом прочном фундаменте сформировались новые направления сотрудничества, нужно развивать инфраструктуру (информационный обмен, контакты между людьми, логистику, прямые связи на уровне регионов), устранять барьеры для торговли, упрощать инвестиционное сотрудничество», – отметила эксперт.

По словам Кулик, большинство индийских студентов, которые учатся в российских вузах, в том числе в Татарстане, выбирают платные англоязычные программы по медицинским специальностям. После возвращения в Индию они сдают квалификационные экзамены и стремятся уехать работать в англоязычные страны.

Россия планирует увеличить число индийских студентов в российских вузах более чем в два раза в ближайшие несколько лет. Для этого, считает эксперт, необходимо расширять перечень специальностей и развивать программы обучения и на русском языке.

«Особенно перспективны энергетика, нефтегаз, инженерное дело, химия, машиностроение, биотехнологии, кибербезопасность, предпринимательство», – подчеркнула Кулик.

Она также отметила важность развития профессионально-технического образования, привлечения бизнеса к подготовке кадров и расширения преподавания русского языка в Индии.

«Расширение прямого авиасообщения между регионами двух стран также очень важно», – заключила эксперт.