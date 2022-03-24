Эксперт Кожевников: Билялетдинов – идеальный вариант для «Ак Барса»

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал идеального кандидата на пост главного тренера казанского «Ак Барса». По мнению эксперта, Зинэтула Билялетдинов должен вернуться в Казань.

«На мой взгляд, Зинэтулла Хайдярович Билялетдинов в нынешней ситуации – идеальный кандидат. Он – один из лучших тренеров в истории КХЛ, обладатель трех Кубков Гагарина, он способен оттолкнуться именно от особенностей состава, что в своё время уже доказал в Казани с тройкой Морозов – Зиновьев – Зарипов. Очень важно, что на Билялетдинова работает и татарстанский фактор. С тем же Зариповым он всегда найдет общий язык, как и с руководством региона. Другое дело, захочет ли Зинэтулла вернуться в профессию, которая, наверное, самая сложная и нервная в хоккее?» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Также эксперт объяснил, почему у Дмитрия Квартальнова не получилось показать результат в казанском «Ак Барсе».

«Квартальнов? Он – крепкий тренер, который на коротком отрезке может дать результат выше среднего за счет простоватого и агрессивного хоккея. Но его стиль не подходит для "Ак Барса", что и показала последняя серия с "Авангардом", когда тренер Казани так и не предложил в общем-то скромному сопернику ничего нового.

Также Квартальнов так и не решил проблему Даниса Зарипова. Да, любой влиятельный ветеран – это всегда опасный момент для любого тренера. Но в случае с Зариповым, звездой Татарстана и действительно большим мастером, нужно было находить общий язык. Тем более что Данис – человек адекватный, который способен взглянуть на себя и команду со стороны. Но Квартальнов так и не нашел с ним общий язык, что несомненно влияло и на атмосферу, и на результат. В итоге в Казани получили провал. Значит, будет новый тренер», – заявил Кожевников.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».