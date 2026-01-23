Эксперт Котов: Экспорт угля из России в 2026 году может составить от 190 до 210 млн тонн

Экспорт угля из России в 2026 году может составить от 190 до 210 млн тонн в зависимости от ситуации на мировом рынке. Такой прогноз озвучил партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов в комментарии «ТАСС».

При благоприятном сценарии аналитик ожидает, что в начале 2026 года международные котировки стабилизируются на текущих уровнях или покажут умеренный рост за счет сезонного фактора. С учетом складывающихся тенденций NEFT Research незначительно повысил прогноз цен на уголь на 2026 год.

Котов отметил, что дополнительную поддержку рынку может оказать сокращение предложения со стороны Австралии, связанное с погодными условиями, а также снижение добычи в Индонезии в рамках планов производителей.

В этом случае, по оценке эксперта, объем российского экспорта угля может достигнуть 205-210 млн тонн, поскольку рост цен и небольшое улучшение рыночной конъюнктуры создадут более благоприятные условия для поставок.

В негативном сценарии экспорт угля из России в 2026 году может оказаться существенно ниже. По оценке Котова, при ухудшении ситуации на внешних рынках объем поставок не превысит 190-195 млн тонн.

Эксперт пояснил, что такой вариант возможен, если ключевые потребители – в частности Китай и Индия – резко увеличат собственную добычу, что приведет к снижению мировых цен на уголь.