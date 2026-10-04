Эксперт Котилевец напомнил, что делать при перехвате мошенниками номера телефона

Кандидат технических наук, доцент кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец разъяснил в беседе с RT, что делать, если мошенники получили доступ к номеру мобильного телефона.

По его словам, ситуация, когда злоумышленники получают доступ к номеру телефона, – одна из самых опасных, потому что номер является ключом к большинству аккаунтов. Через перехват смс-кодов они могут сбросить пароли к почте, банковским приложениям и социальным сетям, и человек даже не сразу заметит, что происходит, добавил специалист.

Первым делом в такой ситуации необходимо связаться с оператором связи по официальному номеру или лично в салоне. Котилевец посоветовал сообщить о подозрении на подмену сим-карты и попросить приостановить обслуживание номера или восстановить контроль над ним, а также установить пин-код для защиты учетной записи у оператора – без него никто не сможет вносить изменения в профиль или переносить номер.

Затем следует зайти в свою электронную почту – это следующий по важности аккаунт, поскольку через него сбрасываются пароли ко всем остальным сервисам. Эксперт уточнил, что нужно сменить пароль на новый, уникальный и длинный, и завершить все активные сессии на незнакомых устройствах. После этого следует проверить банковские приложения: сменить пароли, отвязать старый номер телефона от входа и подключить двухфакторную аутентификацию через приложение-аутентификатор, а не через смс.

Помимо прочего, стоит проверить и портал «Госуслуги». Котилевец объяснил, что при наличии доступа к личному кабинету нужно зайти в раздел «Безопасность» и убедиться, что в настройках входа не появились чужие способы подтверждения. Также следует проверить раздел «Сим-карты»: если там есть неизвестные номера, немедленно расторгнуть договоры с оператором и установить запрет на оформление новых сим-карт на свое имя. Это важно, поскольку мошенники могут использовать номер для регистрации новых сим-карт и обмана других людей, а отвечать придется владельцу, пояснил он.

Не менее важно, по его словам, предупредить близких и коллег и обратиться в полицию. Эксперт заключил, что следует сохранить все доказательства: скриншоты уведомлений о сбросе пароля, переписки и историю звонков. Это поможет в расследовании и при оспаривании возможных мошеннических операций.