Эксперт Кошелев напомнил о праве на снижение платы за некачественное отопление

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жители имеют право на перерасчет платы за отопление, если в квартире зафиксирована температура ниже установленной нормы и нарушение длилось дольше допустимых сроков. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает «РИА Новости».

По его словам, для перерасчета должны быть выполнены два условия одновременно: температура в жилом помещении не соответствует нормативам, а продолжительность отклонения превышает установленные пределы.

Парламентарий напомнил, что зимой температура воздуха в жилых комнатах должна быть не ниже 18 градусов, в угловых – не ниже 20 градусов, а в регионах с суровыми климатическими условиями норматив может достигать 22 градусов.

Он также отметил, что правилами предусмотрены допустимые перерывы в подаче отопления в течение месяца. Общая продолжительность таких перерывов не должна превышать 24 часов.

Единовременно отопление может отсутствовать до 16 часов, если температура в квартире составляет от 12 до 18 градусов, до восьми часов – при температуре от 10 до 12 градусов и до четырех часов – если температура опускается до 8-10 градусов.

При нарушении этих нормативов размер платы за отопление снижается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва.

Кошелев пояснил, что при выявлении несоответствия температуры нормам жильцам необходимо сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ. Он рекомендовал зафиксировать номер заявки и время обращения.

Сроки реагирования зависят от характера проблемы: на локализацию аварийных повреждений отводится до 30 минут, на устранение аварий внутридомовых систем – до трех суток. Письменные обращения, как правило, рассматриваются в течение 30 дней, однако по коммунальным услугам могут действовать ускоренные сроки – от одного дня или трех–пяти рабочих дней.

Депутат также рассказал, что для возврата переплаты за некачественное теплоснабжение необходимо собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Ключевым документом является акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры, который служит основанием для пересчета платы.

При этом в нормативных актах не закреплен порядок фиксации длительности предоставления услуги ненадлежащего качества. В случае невозможности составить акт в первый и последний часы нарушения Кошелев рекомендовал проводить замеры температуры каждый час и указывать эти данные в заявлении на перерасчет.

Если управляющая компания игнорирует обращение, отказывается составлять акт или проводить перерасчет, парламентарий посоветовал обращаться в надзорные органы – государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Он уточнил, что автоматический перерасчет возможен, если в доме установлен общедомовой прибор учета тепла, а отключение произошло по вине поставщика ресурса, например из-за крупной аварии на магистрали, и сроки нарушения очевидны. Во всех остальных случаях перерасчет невозможен без заявления жильца и подтверждающего акта.