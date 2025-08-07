Эксперт Колташов: 110 рублей за доллар – это тревожная верхняя граница

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал оценку Минэкономразвития России. Так, власти посчитали курс доллара ниже 75 и выше 110 рублей нежелательным, ниже 85 и выше 100 рублей – средним риском.

«Определена весьма тревожная верхняя граница – 110 рублей. То есть это означает, что 100-105 рублей для властей – это приемлемый курс», – отметил Колташов.

Он раскритиковал созерцательное отношение Минэкономики в динамике курса американской валюты. По мнению экономиста, ведомство дает оценки, а должно сообщать, какой курс будет обеспечен.

«При нынешних ценах на нефть дальнейшее укрепление рубля, движение ниже 75 рублей за доллар – это изменение, которое неудобно экспортерам. Но новое ослабление рубля, а тем более даже приближение к 100 рублям за доллар, – это неудобно для потребителей. У нас только что очень существенно повысились тарифы, на 10%. И в этой ситуации вот такого рода границы – 75–110 рублей – вызывают тревогу», – считает Колташов.

По мнению экономиста, российской экономике нужен устойчивый рубль.

«В последние три года было чрезвычайно много колебаний, и они наносили вред экономике и домашним хозяйствам, поэтому сейчас нужно, чтобы рубль оставался в стабильном положении. Мы должны в конце концов пожить при устойчивом курсе, которого не видели много лет», – заключил Колташов.