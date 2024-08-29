Эксперт: КОИБ может обработать все бюллетени на участке буквально за час

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) может обработать все бюллетени буквально за час после окончания дня голосования. Об этом журналистам на презентации избирательного участка в казанском КЦ «Московский» сказал специалист технической поддержки Рустем Гимадеев.

«Скорость обработки информации и доведения информации до территориальных избирательных комиссий, а в дальнейшем до ЦИК РТ и ЦИК России увеличивается неимоверно. В течение 30 минут – часа после окончания дня голосования можно уже подвести итоги, распечатать протокол, подписать и сдать его в территориальную комиссию», – сказал Гимадеев.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Человеческий фактор при обработке бюллетеней практически исключается, а членам УИК не придется вручную подводить итоги и исключать недействительные бюллетени до раннего утра.

В случае поломки избиратели смогут воспользоваться резервными обычными урнами. Если КОИБ «завис», то члены участковой избирательной комиссии обращаются в техподдержку, а голосование в это время не останавливается.

По Татарстану установят 42 КОИБ, которые будут работать в единый день голосования 8 сентября. Электронные урны поставят на избирательных участках, где численность избирателей превышает 2 тыс. человек.