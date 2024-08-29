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Эксперт: КОИБ может обработать все бюллетени на участке буквально за час
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) может обработать все бюллетени буквально за час после окончания дня голосования. Об этом журналистам на презентации избирательного участка в казанском КЦ «Московский» сказал специалист технической поддержки Рустем Гимадеев.
«Скорость обработки информации и доведения информации до территориальных избирательных комиссий, а в дальнейшем до ЦИК РТ и ЦИК России увеличивается неимоверно. В течение 30 минут – часа после окончания дня голосования можно уже подвести итоги, распечатать протокол, подписать и сдать его в территориальную комиссию», – сказал Гимадеев.
Человеческий фактор при обработке бюллетеней практически исключается, а членам УИК не придется вручную подводить итоги и исключать недействительные бюллетени до раннего утра.
В случае поломки избиратели смогут воспользоваться резервными обычными урнами. Если КОИБ «завис», то члены участковой избирательной комиссии обращаются в техподдержку, а голосование в это время не останавливается.
По Татарстану установят 42 КОИБ, которые будут работать в единый день голосования 8 сентября. Электронные урны поставят на избирательных участках, где численность избирателей превышает 2 тыс. человек.
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