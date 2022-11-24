Эксперт клуба «Валдай»: Уважение к иной религии — фактор стабильности общества

Уважение к иной религии и культуре, заложенное в российском обществе в ходе многовекового развития, сегодня является одним из факторов его политической стабильности. О своем восприятии связи этих явлений на круглом столе в рамках конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани рассказал директор Межвузовского центра гуманитарного образования РУДН Нур Кирабаев.

Выступающий напомнил, что Россия является светским государством, при этом на государственном уровне зафиксированы права людей на свободу вероисповедания. По его мнению, возможность выбора конфессии и равенство религий являются одними из важных пунктов для политической стабильности общества.

Не менее важным фактором является и политика терпимости представителей одной религиозной группы к другим. Это приводит к гармонизации межрелигиозных отношений.

«Каждая религия — это универсальный взгляд на мир, это универсальные ценности. И уважение к иной религии — всё это было заложено в России еще в дореволюционные времена. Это очень важно, потому что учит нас уважать людей иной культуры. Именно не чужой, а иной культуры», — поделился спикер собственным пониманием работы механизмов религиозной терпимости с учетом исторической перспективы.

Кирабаев также добавил, что в современных обстоятельствах открытость к признанию иной культуры становится очень важным условием для сохранения эффективного межконфессионального диалога.