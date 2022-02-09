Эксперт КФУ: За первую декаду февраля на Казань обрушится месячная норма осадков

За первые десять дней февраля в столице Татарстана выпадет месячная норма осадков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

«На сегодняшний день высота снежного покрова в Казани составляет 61 см, что выше нормы. В норме за февраль в городе обычно выпадает 37 мм осадков. На сегодняшний день уже выпало более 30 мм осадков. По прогнозу Гидромета РФ, сегодня-завтра будет снег. Таким образом, месячная норма осадков выпадет за первые десять дней», - сказал он.

На сайте Гидромета РФ отмечается, что за сегодняшние сутки на город обрушится около 8-9 мм осадков. Спикер КФУ добавил, что прогнозы погоды на ближайшие один-два дня «оправдываются с высокой вероятностью».