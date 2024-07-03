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Эксперт КФУ назвал главный научный прорыв Татарстана в 2024 году
Одним из главным прорывов Татарстана в 2024 году стала программа научно-технологического развития республики. Такое мнение в рамках заседания Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» высказал вице-президент Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.
Он отметил, что ранее задачи решались в пределах отдельных программ – науки и образования, молодежной и социальной политики, инициативы по поддержке ученых и других, а сейчас появился отдельный инструмент.
«Эта программа построена по принципу взаимодополнения. [Это необходимо для того], чтобы не дублировать федеральные инициативы, а дополнить их теми важными мероприятиями, которые бы позволили решить задачу обеспечения ускоренного развития технологического учебного центра», – прокомментировал он.
Благодаря этой программе в Татарстане хотят добиться значимых изменений в развитии естественного научного образования и обеспечении этой области кадрами, создать единое интеллектуально-научно-образовательное пространство, простимулировать изобретательскую деятельность. Кроме того, в республике планируют создать научно-технологический задел для формирования и развития новой экономики.
Сафиуллин отметил, что впереди республику ждет большая работа. В том числе и потому, что молодежь с каждым годом все меньше позиционирует себя в науке.
«[Важно] уже с самых юных лет, причем не только со школьных, но и дошкольных, привлечь [детей и молодежь] к созданию новых решений, новых проектов. Чтобы они могли ознакомиться с теми возможностями, которые есть в этой сфере. Мы очень надеемся, что здесь есть большая инициатива», – заключил Сафиуллин.
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