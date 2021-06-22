Эксперт КФУ считает, что «антипиратский закон» повысит степень защиты авторских прав в РФ

Способы защиты авторских прав в России необходимо усовершенствовать, чтобы правообладатели могли эффективнее бороться с онлайн-пиратами. Такое мнение высказал доцент кафедры гражданского права юридического факультета Казанского федерального университета кандидат юридических наук Ильсур Салихов.

«Возможности современных технологий, к сожалению, чаще и эффективнее используются правонарушителями, оставляя регуляторам роль „догоняющего уходящего поезда“. Можно только приветствовать стремление законодателя повысить эффективность правовой охраны интеллектуальных прав. Этому способствует осознание обществом особой ценности интеллектуально-информационных активов в реалиях экономики нового тысячелетия», — подчеркнул Салихов.

Законопроект о борьбе с пиратским контентом в интернете был предложен на рассмотрение Государственной Думы депутатом Сергеем Боярским. Казанский юрист уверен, что нововведение является естественным развитием действующих правил.

«Идея вполне логично развивает существующий механизм защиты авторских прав, предусматривая ограничение доступа пользователей сети Интернет к контрафактным экземплярам произведений», — пояснил ученый.

Вместе с тем Салихов полагает, что законодатели должны тщательно продумать механизмы, которые начнут действовать в случае принятия новеллы. Это необходимо, чтобы не допустить чрезмерной зарегулированности интернет-пространства.

«Любое первое лицо, посчитавшее себя правообладателем, может запустить механизм блокировки доступа к произведению через популярные поисковые системы. Уже через шесть часов такое лицо может получить необоснованное преимущество перед другим правообладателем, также претендующим на законное использование спорного произведения. Налицо потенциал злоупотребления правом», — объяснил эксперт.

Салихов заключил, что на случай споров между правообладателями законом должны быть предусмотрены предварительные обеспечительные меры, а также специальные виды юридической ответственности за злоупотребления.