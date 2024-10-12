Эксперт КФУ рассказала, для чего нужно учиться на факультете журналистики

Современные реалии таковы, что каждый человек может считаться журналистом. С размытием границ профессии встает вопрос о необходимости получения профессионального образования, рассказала в интервью «Татарстан-24» и.о. декана Высшей школы журналистики КФУ Юлия Андреева.

По ее словам, из-за очень быстрых изменений в медиаполе даже успешный журналист, преподающий в вузе, будет передавать студентам устаревшие навыки. Тем не менее очень важно, чтобы преподаватели на кафедре работали в медиасфере, создавали успешные проекты, осознавали свою ответственность перед студентами и понимали, какие знания смогут им передать.

«Студенты приходят, чтобы получить фундаментальные знания. Это одна из стратегий современного журфака. Мы должны давать им хороший уровень культурного развития, чтобы их речь, эрудиция, ценности и смыслы были на высоте. Мы даем гуманитарное образование», — заметила специалист.

Андреева обратила внимание, что необходимо готовить креативных специалистов, которые будут способны выпускать необычный контент. Среди важных навыков она указала работу с большими объемами информации и умение пропускать ее через себя.

И.о. доцента Высшей школы журналистики также ответила на критику о качестве подготовки студентов, отсутствии у них практического опыта.

«У нас, наоборот, создаются практические курсы. Например, „медиапланирование“, там ребята с первого по четвертый курс учатся держать микрофон, брать интервью, задавать вопросы, монтировать, а также быть операторами, продюсерами. На каждом этапе свои задачи. Учим работе с фактами, с людьми и так далее», — заключила Юлия Андреева.