Эксперт КФУ рассказал, почему растет аппетит осенью

Рост аппетита осенью — это физиологически естественный механизм. Он связан с более прохладной погодой и повышением умственной активности, которая расходует немало жизненного ресурса. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, врача-гастроэнтеролога Сайяра Абдулхакова сообщает медиапортал вуза.

Ученый отметил, что летом из-за жары аппетит снижается. Организму требуется больше жидкости, и рацион человека в основном состоит из овощей и фруктов.

«Осень традиционно ассоциируется с похолоданием, а значит нам нужно больше энергии, соответственно, необходимо больше питательных веществ. Это, как и у животных, когда они готовятся к спячке или запасаются перед холодами», — заявил специалист.

Тем не менее, заметил он, лето и осень являются благоприятным периодом с точки зрения гастроэнтерологии. В этот период доступно множество продуктов с клетчаткой и пищевыми волокнами. К примеру, кабачки, тыквы, яблоки. «Пищевые волокна способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта», — объяснил Абдулхаков.

Употребление таких продуктов позволяет предотвратить нарушения состава микрофлоры кишечника и является хорошей профилактикой против заболеваний ЖКТ. Кроме того, специалист призвал увеличить количество полезных жиров в рационе: орехов, растительных масел, лосося, авокадо и других.

«Включить жиры в рацион с помощью авокадо и орехов можно и нужно, потому что, например, орехи содержат еще омега-3 жирные кислоты, которые являются незаменимыми для функционирования практически всех систем организма. Так же, как и витамин D, они участвуют в поддержании нормального, адекватного иммунитета», — заметил представитель Казанского федерального университета.

В заключение он дал несколько рекомендаций, которые позволят пережить без болезней сезон простуд и осенней хандры. Прежде всего, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина С — овощи, фрукты и ягоды, к примеру черную смородину и сладкий перец.

«Солнца вроде как много, его хватает, но уровень витамина D у большинства из нас оказывается на нижней границе нормы или чуть ниже, поэтому следить за его уровнем и принимать витамин D в качестве лекарственных препаратов — это тоже профилактика заболеваний», — обратил внимание ученый.