Эксперт КФУ рассказал, кто «украл» снег у жителей Казани

В настоящее время на метеоплощадке КФУ толщина снежного покрова составляет всего 3 см. В норме этот показатель сейчас должен составлять около 12 см. В отсутствии снега в городе виноват западный циклон. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Если говорить о снеге, то он в этом году выпал в Казани раньше обычного, а точнее, раньше был сформирован постоянный снежный покров. В климатической норме это происходит 17-19 ноября. В этом году это произошло 12 ноября. В то же время внимательные наблюдатели могут отметить, что снег сошел, что не очень хорошо для сельского хозяйства и озимых культур», – сказал он.

Аухадеев пояснил, что в отсутствии снега виноват обширный западный циклон, который посетил РТ в последнюю декаду ноября.

«Он, по сути, украл у жителей республики 15 см осадков, так как еще 26 ноября высота снежного покрова составляла 18 см. Однако потом на фоне положительных температур и осадков в виде дождя этот снег растаял», – добавил Аухадеев.

Участник пресс-конференции сообщил, что на республику надвигается новый циклон, который уже в ближайшую ночь принесет новый снегопад. По прогнозу Гидромета РФ, в ближайшие сутки на Казань обрушится около 10 мм осадков.