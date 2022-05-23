Эксперт КФУ предупредил об аномальных осадках до конца мая

Фото: архив ИА "Татар-информ"

Май-месяц еще не успел завершиться, а на Казань уже обрушились осадки, на 20% превышающие месячную норму. На этой неделе в городе также ожидаются дожди. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

«Уже на город обрушилось 42,8 мм, что на 20% выше нормы. А месяц еще не закончился, на этой неделе прогнозируются сильные дожди», – сказал он.

По прогнозу Гидромета РФ, сильный дождь в городе начнется со среды на четверг и продолжится в дневные часы 26 мая. Также кратковременные дожди в Казани прогнозируются все дни, вплоть до субботы.

Май выдался не только дождливым, но и холодным. Так, минувшей ночью столбик термометра в Казани опускался до отметки в 1,6 градусов. Предыдущий холодный рекорд в этот день в городе был поставлен в 1989 году и составил 0,7 градуса.

«Если смотреть декадные температуры, то они ниже нормы. В первую декаду температура в Казани была на уровне 10,3 градусов, что ниже средних многолетних значений на 2,1 градуса. Средняя температура во вторую декаду составила 10,5 градуса, что ниже средних многолетних значений на 3,1 градуса», – пояснил Дмитреев.

В норме средняя температура в третью декаду в столице Татарстана составляет 15,1 градуса. Войдет ли этот май в историю как самый холодный, покажет конец месяца.

Отметим, что предыдущий холодный май в Казани со среднемесячной температурой в 9,6 градуса был в 1999 году. Среднемесячная температура в последний весенний месяц в 8,7 градуса отмечена в 1969 году, 8,6 градуса – в 1945 году. Рекордно холодным май со среднемесячной температурой в 8,2 градуса был в Казани в 1941 году.